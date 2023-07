ZumperGhünter Exxx…Polzive!!! L’estate bollente del Ricucci del Medio Friuli: Paladino dell’ambiente e manzetto preferito dalle puledre. Il trionfo della sua squadra di calcio.

Il mattatore di tutto l’universo social, DolsoDaniele-DolsoGhünter, dopo i gettonatissimi colpi di sole alla “Pink Fashion” esibiti il mese scorso, si è trasformato in paladino dell’ambiente. Clamorosa la sua protesta cui si è reso protagonista qualche giorno fa in via Manzoni a Codroipo. E’ riuscito ad impedire che tutto il quartiere rimanesse intossicato dai fumi delle pericolosissime particelle di PM10 sprigionate da un camion di raccolta spazzatura lasciato colpevolmente in moto dall’autista. L’automezzo, di proprietà della Sacer di Villesse che fa capo all’ingegner Babos, era parcheggiato vicino alla trattoria “Da Gigio” dove l’autista si era rifugiato per pranzare. Camion in moto in piena estate e all’ora di pranzo. Un mix pari al napalm del Vietnam. A quel punto “Ghünter-Lex” si è scagliato contro l’incolpevole passeggero che si trovava a bordo. E gli ha fatto spegnere la ciminiera. Un gesto che ha affascinato il puledrismo locale cui il Ricucci del Medio Friuli guarda sempre con molta attenzione. Infatti, sta girando un breve video su Instagram di una ventenne che dichiara: “Dato che mi date della vacca perché faccio i video dove io trombo solo con vacche…oggi ho trovato il manzo”. Di chi si tratta? Video a disposizione che sarà inviato a richiesta. Ma la bollente estate di “GhünterLex” non si ferma all’ambiente o alle puledre, il Ricucci del NordEst estende i suoi interessi anche nel mondo del calcio; come i veri, come SilvioNostro, cui ha partecipato alle esequie. Nell’immagine lo si vede sorridente con la coppa del torneo estivo più Glamour del Friuli. Il campionato estivo delle squadre che fanno parte dei comuni che si trovano all’interno della riforma agricola voluta ancora dal compianto Biasutti. Ghünter Dolso è vice presidente dell’A.S. TurridaCalcio (frazione di Sedegliano), ed è raggiante per il risultato ottenuto: seconda classificata. Per tal motivo, stasera si festeggia e, come da tradizione, il glamour friulano ha prenotato l’esclusivissimo Harry’s Piccolo di Trieste. Chi l’ha detto che i furlani sono Orsi?