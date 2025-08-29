Scoperto a Trieste un piano dell’Isis per colpire il Papa. Arrestato un cittadino turco.

Ne dà notizia il MV di oggi. L’attentato era stato programmato in occasione della chiusura della 50esima settimana sociale dei cattolici in Italia ai primi di luglio del 2024. L’Interpol ha arrestato uno dei sospettati, tale Hasan Uzun di 46 anni ora detenuto nel carcere di Trieste. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a portare una pistola nella stazione ferroviaria di Trieste, il giorno prima dell’arrivo del Papa, il 6 luglio. L’arma, con 14 cartucce, era nascosta in un trolley scuro trovato in un angolo del bar della stazione ferroviaria. La notizia della scoperta della pistola era stata data in anteprima dal TG1 poi ripresa dalla stampa mondiale.