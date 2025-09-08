Casa dell’Immacolata. Solidarietà del PD al presidente Boem: “Intervista-agguato e spettacolo mediatico di bassa propaganda politica”

“Quello che sta accadendo alla Casa dell’Immacolata di Udine non può continuare a essere strumentalmente utilizzato per uno spettacolo mediatico o di bassa propaganda politica. L’intervista-agguato subita dal presidente della struttura, Vittorino Boem, rappresenta un pessimo modo di fare informazione, lontana dal buon giornalismo. Esprimiamo a Boem e a tutta la struttura di Casa dell’Immacolata la nostra solidarietà, ringraziandolo del lavoro che sta portando avanti, pur tra mille difficoltà e in un contesto normativo statale e di un Governo nazionale per nulla semplice, che scarica sui Comuni l’aspetto finanziario e sui Centri per minori stranieri non accompagnati l’inefficienza della gestione del fenomeno migratorio”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali del gruppo del Partito democratico in merito al servizio dedicato alla struttura d’accoglienza per minori stranieri non accompagnati “Casa dell’Immacolata” di Udine, andato in onda nel programma Mediaset “Fuori dal coro”, domenica 7 settembre su Rete4.

“Le problematiche legate ai minori stranieri non accompagnati sono molto complesse e non siamo certo noi a negarle, anzi. Da tempo abbiamo chiesto che la questione venga affrontata nella commissione competente in Consiglio regionale (dove abbiamo chiesto un anno fa l’audizione di tutti i soggetti interessati), e nei rapporti tra la Regione e il Governo che dovrebbe, quest’ultimo, garantire tempestivamente ai Comuni le somme necessarie ai pagamenti delle strutture”, concludono i consiglieri del Pd.