Tra poco si discuteranno in consiglio comunale due mozioni presentate da me e ragionate con tutta Costruire Futuro : la partecipazione di tutti i ragazzi delle scuole, pubbliche e private,al Consiglio Comunale dei Ragazzi; la seconda la Richiesta di costituzione di parte civile da parte del Comune per i danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito degli atti di danneggiamento a margine del corteo del 14 ottobre. Cosa succederà? Il caso era stato sollevato alcune settimane fa:

“Mentre il centrodestra si balocca su mozioni inutili su Israele e scambia il consiglio comunale per un gabinetto di sicurezza mondiale, la maggioranza compie una discriminazione culturale, sociale, religiosa clamorosa nel più totale silenzio della minoranza. Peggio che in Iran. È finito in consiglio comunale il caso dell’esclusione di alcune scuole (cattoliche) dal consiglio comunale dei ragazzi. Udine, culla del Patriarcato e del cattolicesimo europeo subisce uno sgarbo culturale, sociale, tradizionale da parte degli amministratori friulani. Se ne è discusso ieri sera, lunedì. La consigliera Antonella Gatta che era venuta a conoscenza della discriminazione, aveva chiesto conto all’assessore delegato Pirone: «La risposta dell’assessore è falsa rispetto al consiglio comunale dei ragazzi. Continua a giustificarsi attribuendo valore ad un fantomatico regolamento che non esiste. È stata una scelta, quella di non invitare le scuole cattoliche, preordinata e invece voluta quella di invitare al CCR solo le 18 scuole statali. È una vergogna discriminare in questo modo l’area cattolica della città e penalizzare in modo ingiustificato questi ragazzi. È grave che un assessore menta in questo modo, sapendo che il regolamento non esiste». I fatti: «L’esclusione dal consiglio comunale dei ragazzi degli allievi delle scuole paritarie e cattoliche, appare una penalizzazione ingiustificata che non tiene conto del valore educativo e dei principi di inclusione che dovrebbero animare l’azione amministrativa, soprattutto questa amministrazione che fa dell’inclusione una bandiera. Dell’argomento se ne è discusso ieri, lunedì, in Consiglio Comunale. La vicenda è gravissima. Grazie all’interesse della presidente del Gruppo misto, siamo venuti a conoscenza di alcuni episodi di discriminazione nell’ambito del Consiglio Comunale dei Ragazzi. “La cosa grave – ricorda Antonella Eloisa Gatta – è che dai documenti in mio possesso, a seguito di accesso ad atti, ho riscontrato l’assenza di invito, l’esclusione di fatto di tutte le scuole paritarie/cattoliche alle assemblee. Tale scelta appare incomprensibile, inconcepibile, considerando il ruolo fondamentale che le scuole paritarie e le cattoliche svolgono da anni nel tessuto educativo e sociale della nostra città. La consigliera ha chiesto spiegazioni all’assessore Pirone che stasera ha elencato: “Va detto che le scuole paritarie non hanno mai partecipato in maniera massiccia all’esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi. Ma se questo dovesse manifestarsi – riferisce Pirone – e’ nostra intenzione accogliere tutti proprio perché il regolamento e la nostra volontà è quella di non creare differenze e discriminazioni. Tengo anche a sottolineare – osserva Pirone – che il Ccr è un progetto promosso dall’amministrazione comunale che ha bisogno della adesione dei singoli istituti». Per Eloisa Gatta, la risposta dell’assessore non è convincente, anzi, replica: «Assessore non posso essere soddisfatta perché la sua risposta è falsa, non corrisponde alla verità degli atti e ai documenti che ho in mano. Lei parla di un regolamento del consiglio comunale dei ragazzi che non esiste! Esiste uno statuto che infatti ricorda che tutte le scuole devono essere coinvolte ma questo regolamento che lei continua a citare non esiste. Per il consiglio comunale dei ragazzi esiste solo una mail, una circolare che è stata inviata alle insegnanti e agli insegnati delle scuole primarie e secondarie di primo grado dove si chiede la collaborazione delle scuole ed è stata inviata alle 18 scuole statali e non alle scuole paritarie, nemmeno alle scuole cattoliche. Questa è una scelta! non è un regolamento. Per poter partecipare, la scuola deve essere informata, deve sapere che esiste un ccr dei ragazzi. Perchè la mail, la pec, l’avviso non è stato inviato a tutte le altre scuole? hanno gli stessi diritti di partecipare a quella che è un’opportunità formativa. Credo sia stato un errore penalizzare in modo ingiustificato queste famiglie e continuare a dire che è per un regolamento che non esiste. Le sue risposte, assessore non corrispondono alla verità dei fatti». Bufera canicolare in consiglio comunale. Maggioranza dilaniata. Non riescono ad amministrare nemmeno un consiglio comunale per ragazzi. Come possono tenere in piedi quello dei consiglieri?”