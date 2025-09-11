Polonia-Russia. Violato lo spazio areo polacco per 19 volte.

Il ministero della Difesa russo afferma di essere pronto a consultarsi con il ministero della Difesa polacco sostenendo che le forze armate del Cremlino non avessero obiettivi in territorio polacco. La reazione del Cremlino avviene dopo le accuse di violazione dello spazio aereo in Polonia con droni russi, un’azione che ha scatenato l’impiego di jet Nato per l’abbattimento delle strumentazioni innescando un caso politico internazionale e suscitando lo sdegno delle rappresentanze europee. Le forze armate della Federazione, sottolineano, «hanno attaccato imprese del settore militare-industriale dell’Ucraina nelle regioni di Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky, Zhytomyr, nonché nelle città di Vinnytsia e Leopoli». Mosca ha poi tenuto a sottolineare che «l’autonomia dei droni utilizzati, che avrebbero attraversato il confine con la Polonia, non supera i 700 km». Ma droni russi hanno viaggiato sulla Polonia. Uno di loro ha perfino colpito una casa a Lublino. L’ipotesi è che possano esser partiti dalla Bielorussia.