Riscontro alla terza convocazione del Tavolo Tecnico – Polizia Locale di Udine La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento alla terza convocazione del Tavolo Tecnico deciso in sede di conciliazione innanzi al Prefetto di Udine in data 28 luglio u.s., ritiene a dir poco offensive le modalità di convocazione adottate. Nel reciproco rispetto dei ruoli e del lavoro di ciascuno, ribadiamo che date e orari devono essere condivisi preventivamente, anche per le vie brevi, come già più volte richiesto, così da poter conciliare gli impegni delle parti. Dopo due incontri andati a vuoto a causa dell’inspiegabile ostruzionismo dei Dirigenti, questa terza convocazione, fissata unilateralmente, rappresenta l’ennesima perdita di tempo. Non è necessario stabilire calendari di lavori infiniti: un Tavolo Tecnico deve concludersi in massimo 2 o 3 incontri di un’ora, con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa sulle tempistiche operative, se vi è accordo, altrimenti, ognuno seguirà la propria 2 strada. Se non ci fosse stata una così maldestra gestione della situazione da parte di questi Dirigenti avremmo già concluso. Ricordiamo che il 24 agosto abbiamo inviato una relazione completa delle attività da svolgere con relative schede tecniche, che costituiscono di fatto la proposta di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere. Pertanto, si attendono vostre controproposte ufficiali, per iscritto e punto per punto, prima di qualsiasi altro futuro incontro. Si rimane inoltre esterrefatti dalle dichiarazioni rese alla stampa dal Comandante, secondo le quali tutto sarebbe a posto, mentre la grave situazione di mancanza di sicurezza dei lavoratori resta irrisolta. Siamo curiosi di conoscere se si tratti di dichiarazioni a titolo personale del Comandante o se siano condivise dall’Amministrazione. A cosa serve trovarsi se questa è la vostra posizione? Alla luce di quanto sopra, comunichiamo che non parteciperemo alla convocazione del 10 settembre p.v. e contestualmente chiediamo una risposta scritta urgente nel merito della proposta inviatavi.