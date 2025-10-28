UdineDerivaUdineSullaRivaExxxx…Polzive!!! La maggioranza perde la speranza. Uniti solo dalla smania di potere. Loris Michelini scarica il petardo.

“Ieri sera (martedì) ho visto l’ennesima figuraccia del Sindaco De Toni costretto ad abbassare la testa dai suoi Assessori/Consiglieri allargando le braccia e votare un rinvio codardo e pavido della mozione dove veniva chiesto che il Comune si costituisse PARTE CIVILE qualora la procura identificasse e agisse nei confronti dei vandali/delinquenti che hanno messo a soqquadro una parte della città ferendo 13 persone tra forze dell’ordine e giornalisti il giorno della manifestazione PROPAL a Udine il 14 ottobre scorso.

Per non scontentare vari Gruppi di maggioranza di sinistra il Capogruppo del PD Cainero balbettando scuse ha forzato il voto di rinvio dando il via indirettamente alla copertura politica dei facinorosi facendo infuriare anche le forze di centro che lo sostenevano ( Italia Viva, Azione, Alfieri della libertà) che sono uscite dall’aula insultati a loro volta. Rimarranno ancora in maggioranza dopo l’ennesimo schiaffo ? Chissà !!!!

Noi della coalizione di Centrodestra abbiamo assistito attoniti protestando per la mancanza di democrazia e di libertà ma, non avendo i numeri, di più non potevamo fare !!!

Sono comportamenti che mai avremmo voluto vedere in un Consiglio Comunale democratico ma questa maggioranza di sinistra-centro ha perso da tempo il senso civico .