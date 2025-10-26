27 Ottobre 2025 - 12:10 am

  • search
Il blog dei badilanti
radiobadile@gmail.com
Breaking News
Home
Highlights

GovettoSulTetto Exxx…Polzive!!! Consiglio comunale straordinario a Udine. La maggioranza va in frantumi condizionata dalle sinistre estreme. Il consigliere: “Pesano le indecisioni di De Toni. Se il PD non prende una posizione chiara, rischia di cedere una parte della sua forza alle sinistre”.

Date:
in: Highlights
17 Views

 

C’è grande attesa, dopo il bailamme “ProPal” rispetto al consiglio comunale straordinario convocato dalle forze politiche di Udiine che dovranno decidere sulla questione dimissioni del consigliere Di Lenardo. Le opposizioni in consiglio comunale a Udine hanno fatto richiesta ufficiale per un consiglio straordianrio dopo i fatti accaduti in città post corteo Pro Pal e le dichiarazioni al veleno contro prefetto e premier Meloni da parte del capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Possibile Andrea Di Lenardo durante la puntata di Ring.

 

 

Related posts