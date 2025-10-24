OspedalediComunità Exxx..Polzive!!! A Codroipo allontanati i gufi: Anche i laici fanno i miracoli, il Pnrr è già qui: Domani l’assessore regionale inaugura il 1° ospedale di comunità del Nord Italia. Modernizzato un presidio ospedaliero strategico per la bassa friulana. Chi l’ha detto che la sanità in Fvg va a rotoli?

Domani è il gran giorno di Codroipo, della comunità e dei cittadini. Dopo i festeggiamenti di San Simone, vedi leopost, si riprende a pedalare e lo si fa con un evento di grande respiro e annunciato tempo fa. Chi pensava che i progetti del Pnrr sulla sanità fossero arabeschi disegnati sul ghiaccio (ospedali di Comunità) deve ricredersi. Domani alle11 in viale Duodo verrà inaugurato il 1° ospedale di comunità. Un progetto che prende forma e che si inserisce nel progetto innovativo e più ampio della sanità friulana e che risponde al nome di “Ospedale di Comunità di Codroipo”. Un progetto importante che serve a potenziare e modernizzare un presidio ospedaliero strategico per la zona della Bassa Friulana, anche con l’attivazione di una Tac altamente performante di ultima generazione. Un risultato importante, frutto di uno straordinario sforzo della Regione, finalizzato a dare risposte sempre più efficienti e appropriate alle domande di salute della comunità”. Allontanati i gufi e l’assessore Riccardi sempre più sacerdote laico del distretto.