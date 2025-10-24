LignanoSprechiamo Exxx…Polzive!!! Prima viene il turismo poi le fusette? O prima gli afffidamenti diretti? Per rimediare alla disastrosa stagione Estiva (basti pensare al black out di metà agosto) ci si consola col presepe: 800mila euro per il Nataled’Amare. La Lista “Crescita e Sviluppo” scarica i petardi.

Lo scorso anno, su queste pagine, si dava conto di una sprekopolis natalizia che si consumava in laguna e finiva tra le scartoffie degli uffici comunali. Cosa è cambiato? Finalmente ad alcuni consiglieri comunali sono cominciati a girare i gingilli. Investimenti? miglioramenti? tutti abbiamo assistito alla figuraccia del black out. Tutti sono al corrente del caso Pavan (un portatore di handicap cacciato da una residenza). Coi primi turisti esplode il caso del traffico e delle immondizie. Per alcuni amministratori: ” Lignano può essere molto di più, basta sprechi. Oggi serve una visione!” Infatti, dov’è la prospettiva? “A Lignano oggi si spendono oltre 800.000 euro per un Natale che non è né speciale né competitivo. È una spesa fuori scala, che non genera ritorno turistico reale. Grazie all’inchiesta svolta lo scorso anno da Lignano Crescita e Sviluppo, è emerso chiaramente quanto denaro venga disperso per un Natale mediocre e senza identità.
Noi proponiamo un Natale curato, elegante e di qualità migliore di quello attuale, con un budget massimo di 200.000 euro. Si può fare, e lo dimostrano i casi di Pordenone e Caorle, che offrono eventi di grande livello con costi contenuti. Gli oltre 600.000 euro risparmiati verranno destinati a ciò che genera davvero movimento ed economia:
L’AUTUNNO!!!! Questo è il periodo ideale per attrarre nuovi visitatori, quando la stagione sciistica non è ancora iniziata, le persone sono rientrate al lavoro e non hanno tempo per viaggi lunghi o lontani, e le città d’arte sono congestionate e carissime. Lignano può diventare la destinazione autunnale di riferimento dell’Alto Adriatico.
Non più CHIUSURA DELLA STAGIONE ESTIVA (con la lacrimuccia che mette tristezza anche ad un clown) , ma APERTURA DELLA STAGIONE AUTUNNALE, con una programmazione continua da ottobre a Natale. Non iniziative improvvisate, ma un calendario costruito in collaborazione con i migliori professionisti ed esperti del settore, capaci di creare eventi esclusivi che riempiano le strade e le piazze e ad alto richiamo mediatico.