Udinese Calcio. Svelato il nome del fondo che ha acquistato per 184,7 milioni la squadra.

Fonte: “Udineseblog”.

Il giornalista belga Sacha Tavolieri ha rivelato in esclusiva il nome del fondo americano che starebbe trattando con i Pozzo l’acquisizione dell’Udinese: il Guggenheim Partners. Secondo Tavolieri, si tratta di uno dei più grandi fondi d’investimento al mondo e sarebbe sul punto di acquisire l’Udinese Calcio. Spiega Tavolieri che “Dopo aver raggiunto un accordo da 184,7 milioni di euro con la famiglia Pozzo, Guggenheim Partners, con sede negli Stati Uniti, ha deciso di lanciare un gruppo di investimento nel calcio, con il club di Serie A come fiore all’occhiello. Fonti italiane hanno confermato anche che, sebbene l’accordo sia stato finalizzato il 15 aprile, la Federazione Italiana Giuoco Calcio deve ancora approvare l’acquisizione prima che l’Udinese possa annunciare ufficialmente la vendita. Per sostenere il suo progetto di proprietà multi-club, Guggenheim – che prevede di dare un nuovo nome, ancora da svelare, alla sua divisione calcio – ha 1,8 milioni di dollari nel suo portafoglio di investimenti. Uno sviluppo importante per il mondo del calcio”.