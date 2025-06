BananaRepublic Exxx…Polzive!!! Come si risolverà la crisi? L’assessore alla cultura Fvg propone la danza sul “Patto di Legislatura”. Sul “Fedriga III” compare “La Furlana” ballo ancestrale della tradizionale friulana. La giunta (“mutilata”) ha approvato un protocollo di danze tradizionali.

Di quest’idea della “Furlana” (ballo friulano misconosciuto) ne dà notizia l’assessore regionale FVG di Fratelli d’Italia Mario Anzil. «La “furlana” è una danza tradizionale del Friuli, la cui origine fu approfondita dallo studioso don Gilberto Pressacco, che la collegò a pratiche rituali e balli ancestrali del bacino mediterraneo. La furlana viene vista come una danza che si è evoluta nel tempo, mantenendo alcuni elementi antichi e adattandosi alle nuove tradizioni». Tutto nasce da un protocollo che esprime la “La volontà di valorizzare e promuovere il patrimonio immateriale condiviso, rinsaldando il dialogo tra territori accomunati da radici culturali antichissime: si tratta di un accordo molto interessante che ha l’obiettivo di esplorare le comuni matrici cristiane che proprio da Aquileia si sono poi espanse in altre aree, fino anche al Salento”. La giunta degli assessori “mutilati” (senza deleghe) ha approvato una delibera con la quale è stato dato il via libera al protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Aquileia, Unione gruppi folcloristici del Fvg e Fondazione “La notte della taranta”. Le ragioni le spiega l’assessore Zilli: «Dal Salento ad Aquileia – afferma Zilli – rappresenta un ponte tra identità coreutiche diverse ma affini, come la taranta e la furlana, in grado di trasmettere alle nuove generazioni il senso profondo della tradizione come elemento vivo e condiviso: valorizzare una tradizione antichissima, radicata nella nostra storia, ha una forte valenza educativa e culturale, perché coniuga memoria, innovazione e coesione sociale. investire in cultura significa rafforzare l’identità e guardare avanti con consapevolezza e orgoglio”. Il protocollo ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio immateriale rappresentato dalle danze tradizionali taranta e furlana. La “taranta” è una danza popolare salentina, spesso associata al rito dell’antico “tarantismo”, un’antica credenza popolare che collegava il morso di una tarantola a uno stato di malessere fisico e psicologico. Secondo la credenza, la danza e la musica potevano alleviare questi sintomi e portare alla guarigione. L’assessore avrà pensato al rito della danza popolare “La Furlana” misconosciuta, per superare la crisi di maggio? Il protocollo avrà durata di un anno, con possibilità di estensione, e sarà accompagnato da un monitoraggio costante per valutare risultati e sviluppi. Va detto che proprop recentemente, l’assessore Anzil aveva fatto visita alla Basilica di Aquileia per partecipare alla presentazione della “Rassegna dei Concerti” che ha così commentato: «La rassegna di Concerti in Basilica riaccende l’aura mistica di Aquileia, quella particolare atmosfera che si vive in questo luogo sacro e che è alimentata da esperienze culturali affascinanti. La musica, per varie ragioni, è un valore aggiunto di questa potenza spirituale e anche per questo la Regione patrocina e sostiene con convinzione questa rassegna». Per festeggiare si sceglierà il mistico o il folklore?