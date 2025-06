GioventùBruciata Exxx…Polzive!!! Rissa violenta all’alba a Lignano. Ventenne colpito con un martello all’esterno della discoteca Cà Margherita. E’ ricoverato in condizioni gravissime. Cosa succede in Friuli? E’ finito il tempo di “E chiare sere d’estate il mare i giochi e le fate”?

(Ansa) Un giovane, cittadino di origini georgiane, residente a Udine, è ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite che è avvenuta stamattina, lunedì, attorno alle 5, all’esterno di una nota discoteca di Lignano Sabbiadoro (Udine). Le cause sono al vaglio delle forze dell’ordine. Sull’asfalto ci sono ancora due grosse chiazze di sangue, distanziate l’una dall’altra. Il locale notturno aveva chiuso alle 4.30, l’aggressione si è verificata intorno alle 5 del mattino. Dalle prime ricostruzioni, pare che un ragazzo georgiano, operaio di 20 anni, sia stato colpito da un martello, riportando un importante trauma cranico. La centrale operativa regionale della Sores ha inviato un’ambulanza e un elicottero di soccorso. Il rianimatore ha intubato e stabilizzato il ferito sul posto, prima di trasferirlo, in volo, all’ospedale di Udine, dove è stato portato in codice rosso. C’era ancora tanta gente quando sono arrivati i sanitari e hanno trovato il ferito a terra. I carabinieri sono giunti sul posto chiamati dallo stesso proprietario della discoteca, alcuni clienti l’avevano avvisato di una discussione nei pressi dell’idrovora, sulla strada che porta allo stadio e al parco divertimenti acquatico. Il ragazzo è stato oggetto di percosse. Ancora non è chiaro se da parte di una o più persone. Sul caso indagano le forze dell’ordine.