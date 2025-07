SondaggioSuCoraggio Exxx…Polzive!!! Governance Poll de Il Sole24 Ore. Classifica dei presidenti di regione più amati. Fedriga davanti a tutti. Fra i sindaci, De Toni al 25esimo posto.

Continua il rush di Massimiliano Fedriga che si conferma il re dei sondaggi. L’ultimo è quello dell’Istituto Noto commissionato da “Il Sole 24 ore”. Il presidente friulano ottiene il 66,5% del gradimento e si posiziona davanti al collega del Veneto Luca Zaia (66%). Alberto Cirio (Piemonte, 59%) per la prima volta sul podio. Tra i sindaci quello di Udine, Alberto Felice De Toni, figura al 25mo posto in Italia con il 56 per cento del gradimento. 34mo il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna con il 55 per cento. 73mo il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza (50 per cento di gradimento) mentre il primo cittadino di Pordenone, Alessandro Basso, non figura nella classifica in quanto eletto quest’anno.