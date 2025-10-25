SindacatoScarburato Exxx…Polzive!!! Da che parte sta la CGIL Fvg? Inaugurato il nuovo ospedale di Codroipo, la segretaria Olivo attacca il sistema sanitario Fvg. Trapianto di cuore a Udine, salvata una paziente. Ma fino ad oggi nessuna soluzione pratica. Solo propaganda. Dove è la visione del sindacato?

C’è sindacato e sindacato. Parti sociali e coerenza. Non un opposizione sterile. Risulta che la segretaria generale della FP CGIL FVG Orietta Olivo, abbia rrovescisto sulla stampa attacchi gratuiti e strumentale nei confronti della Regione e del sistema sanitario. Un intervento che conferma, ancora una volta, una modalità di fare “sindacato” che non mira a migliorare le condizioni dei lavoratori, ma a cercare visibilità politica e contrapposizione sterile. Siamo stanchi di un racconto che, anziché aiutare a risolvere i problemi, si limita a ripetere i soliti slogan e le frasi fatte. Dire che servono “assunzioni e turni dignitosi” è facile, ma non basta. Serve dire come, quando e con quali risorse: altrimenti è solo propaganda, non rappresentanza. L’assessore alla Salute Riccardi ha sempre dimostrato disponibilità al confronto, ma sui contenuti e sul merito delle questioni. Noi non ci sottraiamo al compito della responsabilità, mentre altri – come la CGIL – continuano ad attaccare, sostenendo soluzioni che tutti sappiamo essere insostenibili. Un atteggiamento che serve solo a chi vuole fare propaganda, ma che non aiuta né chi lavora ogni giorno nel sistema sanitario né chi ha bisogno di cure. Mentre qualcuno continua a limitarsi alla critica distruttiva, UIL FPL, CISL FP e NURSIND hanno scelto un’altra strada: quella del confronto continuo, dei tavoli tecnici e delle proposte concrete. Da mesi lavoriamo con la Regione e le Aziende sanitarie per trovare soluzioni pratiche e realizzabili, che vadano a beneficio reale del personale: valorizzazione delle professioni, integrazione delle aree disagiate, stabilizzazione dei precari, revisione delle indennità e garanzia di risorse certe per il futuro. Grazie a questo metodo — fatto di proposte, non proclami — abbiamo già ottenuto un risultato fondamentale: la conferma dei 40 milioni di euro di risorse aggiuntive per il personale sanitario anche per il 2026, una scelta politica e sindacale che tutela la sanità pubblica e riconosce gli sforzi dei professionisti che ogni giorno tengono in piedi ospedali e servizi territoriali. E non solo: abbiamo avuto la certezza che le risorse per il 2026 sono state inserite come nel 2025, e abbiamo già chiesto — trovando piena condivisione da parte dell’Assessore alla Sanità — che la stessa impostazione venga estesa anche ai prossimi anni, attraverso un programma triennale di risorse stabili e garantite. Un passo fondamentale per dare sicurezza e prospettiva a tutti i lavoratori, che in questi anni hanno dato tutto, sacrificando tempo, salute e vita personale per tenere in piedi il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. Ora il nostro obiettivo è strutturare al meglio tali risorse, affinché vengano distribuite con criteri di equità e valorizzazione di tutte le figure professionali: sanitarie, tecniche, amministrative e socio- assistenziali. Inoltre, stiamo portando avanti la richiesta di nuove misure per rendere più attrattivi i territori meno serviti, di maggior riconoscimento per chi opera in condizioni difficili, e di progetti specifici per le aree a forte carenza di personale, dal Goriziano alla Carnia. Proprio per garantire un percorso negoziale più costruttivo, efficace e coerente con gli obiettivi comuni di tutela del personale e miglioramento organizzativo in tutte le aziende sanitarie e nei confronti con la Regione, abbiamo chiesto tavoli di trattativa separati da FP CGIL e FIALS. Una scelta dettata non da divisioni ideologiche, ma dalla volontà di lavorare con metodo, responsabilità e rispetto reciproco, evitando che la discussione sindacale venga continuamente rallentata o strumentalizzata da chi sceglie di fare opposizione per partito preso. Continuare solo a lamentarsi, invece, non aiuta a rendere il sistema sanitario più attrattivo. Anzi, diffondere costantemente un’immagine negativa e rinunciataria della sanità pubblica rischia di allontanare i giovani da professioni come quella infermieristica o medica, già oggi duramente colpite dalla mancanza di vocazioni. Messaggi fuorvianti, basati più sulla propaganda che sulla realtà, non invogliano i ragazzi a scegliere questi percorsi, ma contribuiscono a peggiorare la percezione di un settore che invece ha bisogno di essere rilanciato e valorizzato. Noi, al contrario, con serietà e coerenza, stiamo lavorando per rendere di nuovo attrattivo il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia, costruendo condizioni economiche, organizzative e professionali che diano dignità e motivazione a chi già lavora e fiducia a chi vorrà entrare. Questo è il nostro impegno quotidiano, portato avanti con concretezza, competenza e senso di responsabilità. La sanità del Friuli Venezia Giulia non ha bisogno di chi punta il dito, ma di chi costruisce. Serve unità, visione e capacità di leggere la complessità, non la sterile opposizione che blocca ogni percorso e indebolisce chi sta cercando di dare risposte vere al personale. UIL FPL, CISL FP e NURSIND continueranno con coerenza su questa linea: difendere i lavoratori, valorizzarne la professionalità, garantire risorse certe e rendere attrattiva e sostenibile la sanità pubblica regionale, senza farsi trascinare nella politica del “no” o nelle battaglie di bandiera. Perché la dignità dei lavoratori si difende con i fatti, non con gli slogan.