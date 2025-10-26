GaberOlè!! In Friuli sputtanati gli ideali in un battibaleno. Tutti se la prendono con la storia ma la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. A chi credere?

UN lettore: Che ci sia un ribaltamento di ideali, una ricerca di una unità nessuno mette in dubbio. ma passare nell’arco di un’ora da posizioni estreme al cloroformio, ai camarillos ce ne vuole. La foto lo testimonia. Eddy Speranza, leader del gruppo Udine sicura e Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra uniti in una nuova avventura da posizioni estreme?. Andrea di Lenardo è un fotomontaggio. Quale sarà la nuova avventura? Ci dà una mano Giorgio Gaber: “Tutti noi ce la prendiamo con la storia

Ma io dico che la colpa è nostra

È evidente che la gente è poco seria

Quando parla di sinistra o destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Fare il bagno nella vasca è di destra

Far la doccia invece è di sinistra

Un pacchetto di Marlboro è di destra

Di contrabbando è di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Una bella minestrina è di destra

Il minestrone è sempre di sinistra

Tutti i film che fanno oggi son di destra

Se annoiano son di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Le scarpette da ginnastica o da tennis

Hanno ancora un gusto un po’ di destra

Ma portarle tutte sporche e un po’ slacciate

È da scemi più che di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

I blue—jeans che sono un segno di sinistra

Con la giacca vanno verso destra

Il concerto nello stadio è di sinistra

I prezzi sono un po’ di destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

I collant son quasi sempre di sinistra

Il reggicalze è più che mai di destra

La pisciata in compagnia è di sinistra

Il cesso è sempre in fondo a destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

La piscina bella azzurra e trasparente

È evidente che sia un po’ di destra

Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare

Sono di merda più che sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

L’ideologia, l’ideologia

Malgrado tutto credo ancora che ci sia

È la passione, l’ossessione della tua diversità

Che al momento dove è andata non si sa

Dove non si sa, dove non si sa

Io direi che il culatello è di destra

La mortadella è di sinistra

Se la cioccolata svizzera è di destra

La Nutella è ancora di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Il pensiero liberale è di destra

Ora è buono anche per la sinistra

Non si sa se la fortuna sia di destra

La sfiga è sempre di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Il saluto vigoroso a pugno chiuso

È un antico gesto di sinistra

Quello un po’ degli anni ’20, un po’ romano

È da stronzi oltre che di destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

L’ideologia, l’ideologia

Malgrado tutto credo ancora che ci sia

È il continuare ad affermare

Un pensiero e il suo perché

Con la scusa di un contrasto che non c’è

Se c’è chissà dov’è, se c’è chissà dov’è

Tutto il vecchio moralismo è di sinistra

La mancanza di morale è a destra

Anche il Papa ultimamente è un po’ a sinistra

È il demonio che ora è andato a destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

La risposta delle masse è di sinistra

Con un lieve cedimento a destra

Son sicuro che il bastardo è di sinistra

Il figlio di puttana è a destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Una donna emancipata è di sinistra

Riservata è già un po’ più di destra

Ma un figone resta sempre un’attrazione

Che va bene per sinistra e destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Tutti noi ce la prendiamo con la storia

Ma io dico che la colpa è nostra

È evidente che la gente è poco seria

Quando parla di sinistra o destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Destra, sinistra

Destra, sinistra

Destra, sinistra

Destra, sinistra

Destra, sinistra

Basta!