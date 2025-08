UdineFraioDegradaio Exxx…Polzive!!! Sempre più in basso: La città culla del liberty italiano abbandona la sua storia. L’ex casa dell’acquedotto ridotta a un rudere. Doveva diventare la casa della cultura friulana. Per la ristrutturazione erano stati impegnati 4 milioni.

Nel 2022 l’amministrazione di allora annunciava con la solita euforia di palazzo la celebrazione delle radici friulane. Una buona idea che si concretizzava con la riqualificazione di un nuovo spazio, quello della ex casa dell’acquedotto in v.le Trieste. Sarebbe dovuta diventare Casa della Cultura Friulana e della montagna. Operazione possibile grazie a 4 milioni di euro del finanziamento Por Fesr. Con quei fondi, l’edificio liberty di viale Trieste poteva essere recuperato. Purtroppo, come si vede in foto, l’edificio è completamente abbandonato e, anziché casa della cultura, è diventato un di deposito ruderi. Un manifesto del degrado cui è precipitata la città, ingabbiata nell’ideologia “green” del centro storico che ignora le caratteristiche culturali, sociali e storiche di una villa in foto e il suo elegantissimo liberty. C’è da pensare se effettivamente questi sarebbero i “crediti” che l’amministrazione De Toni-Marchiol esibisce e fa conoscere a livello nazionale e internazionale: le particolarità e le unicità della storia e della cultura friulana. Quale memoria raccolgono i giovani che attraversano viale Trieste? “Come può diventare base sulla quale costruire il loro presente e il loro futuro?”. Basteranno i 4 arbusti in piazza Garibaldi?