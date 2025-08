AquileiaFilmFestival Exxx…Polzive!!! “In carne e bronzo. Il santuario di San Casciano dei Bagni” vince la XVI edizione della rassegna del film archeologico. Oltre 1.000 persone per Corrado Augias. Il sindaco annuncia: “Da novembre Aquileia ospiterà la mostra “Gli dei ritornano, i bronzi di San Casciano”.

Se lo scorso anno all’Aquileia Film Festival è stato premiato un documentario su Venezia, quest’anno il pubblico ha riconosciuto il lavoro dei registi Eugenio Farioli Vecchioli e Brigida Giulio meritevole del primo premio. La pellicola che racconta l’ultima campagna di scavo presso il sito archeologico del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni (Si) ha ottenuto il consenso del pubblico ed ha trionfato in questa XVI edizione. Al secondo posto si è classificato “Salvare la creatura” di Tommaso Sestito e Lorenzo Chechi. La serata è stata elettrizzante per via della presenza di Corrado Augias che ha richiamato oltre 1.000 persone in piazza Capitolo. Il conduttore televisivo ha rapito l’interesse dei presenti discutendo con Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, di temi che coprivano le caratteristiche degli ultimi due papi, fino ai canti gregoriani (sottofondo in basilica) per toccare il ruolo dell’Italia nella prima guerra mondiale e proseguire fino alla storia del milite ignoto e ai conflitti in Medio Oriente. Il sindaco Zorino, nel ringraziare il conduttore televisivo, ha tenuto a precisare che Aquileia, a proposito di riti, è una “città rituale” che noi cerchiamo di riscoprire. Ma l’importante – ha ribadito – è andare d’accordo sui fondamentali. Personalmente non vado d’accordo su tutto, sulla vita quotidiana o sulle analisi politiche. L’importante – conclude il sindaco – è riconoscersi nei fondamentali“. La serata si è conclusa con un divertente siparietto finale rispetto al film “La Grande Guerra” ricordato da Augias a proposto del Milite Ignoto. Augias ha ricordato la presenza del sindaco Zorino nel film “La scelta di Maria” pellicola che ripercorre attraverso ricostruzioni filmiche e repertori d’epoca la vicenda storica del Milite Ignoto. Augias definisce le caratteristiche del sindaco pari a quelle di un famoso attore: “Ci trovo in lui una straordinaria somiglianza con Russel Crowe”. Applausi da tutta la piazza. Tuttavia le novità per Aquileia non mancano. A partire dal mese di novembre e grazie all’impegno della direttrice del museo archeologico nazionale e il Ministero della Cultura (direzione musei), Aquileia ospiterà la mostra: “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano”. Una rassegna che ha già riscosso un enorme successo dove è stata presentata: palazzo del Quirinale e il MANN di Napoli. Intanto gli strati di memorie della rassegna cinematografica proseguono con il film sul patriarcato che si oppone alla Repubblica di Venezia: “Marcho l’ultima bandiera” in programma domani, lunedì 4 agosto.