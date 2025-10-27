MonfalconeInvasione Exxx…Polzive!!! Al mattino presto la città esplode. Richiedenti asilo invadono il commissariato. Anna Cisint chiede lo sgombero. La Caritas aprirà un dormitorio di 40 posti per liberare la strada.

Fonte “Tgf Fvg, Siulp”:

“Alcommissariato di polizia, la mattina presto già in coda. A Monfalcone da un mese a questa parte sono molti i richiedenti asilo che si presentano nell’ufficio periferico per avviare le pratiche di richiesta d’asilo.

La denuncia in un post dell’euro parlamentare Anna Cisint, che ha chiesto lo sgombero del piazzale. Per il sindaco Luca Fasan è un problema anche di decoro urbano : “Si sta verificando da un paio di mesi e in maniera sempre maggiore in fatto di numeri, ma non è accettabile per un commissariato locale fare questa attività”

La mattina al commissariato già non ci sono più code, e due giovani afgani che incontriamo dicono di provenire dal confine francese ma non ci sanno spiegare perché hanno raggiunto proprio Monfalcone per procedere con la richiesta d’asilo.

“La maggior parte delle persone migranti che si presentano a Monfalcone – spiega Gianfranco Schiavone di ICS – varcano il confine a Trieste, ma non trovando una risposta veloce dalla questura del capoluogo vanno dove hanno sentito dire che procedono più rapidamente. Risultato – dice Schiavone – abbiamo dai 25 ai 30 posti liberi in accoglienza a Trieste, ma gente che non ha un posto dove stare”. A Trieste incontriamo i segretari regionali di polizia – entrambi con esperienza di ufficio immigrazione alle spalle.

Per Fabrizio Maniago, segretario SIULP FVG, la questura di Trieste sta facendo miracoli, ma i continui arrivi sono anche la dimostrazione che la sospensione di Schengen non è una misura efficace per arginare il fenomeno. Per Lorenzo Tamaro, segretario SAP FVG, la sospensione di Schengen rappresenta un argine al fenomeno, ma il commissariato di Monfalcone non è strutturato per sopperire a un carico di lavoro come quello attuale e ha molte altre attività da svolgere sul territorio.

Da questa notte, comunque la Caritas di Gorizia aprirà il dormitorio notturno da 40 posti, e questo ridurrà sicuramente gli accampamenti in strada.