Crisi di governo in Francia. Le Pen: sciogliere l’assemblea e indire nuove elezioni.

Crisi in Francia. Il Rassemblement National di Marine Le Pen è dato ampiamente in testa in tutti i sondaggi. Secondo l’ultimo diffuso dal giornale Challenges, il partito con la fiamma tricolore raccoglierebbe insieme alla costola Udr di Eric Ciotti un terzo dei voti dei francesi (33%), molto davanti a una (eventuale) nuova alleanza delle sinistre (19%) e al campo presidenziale fedele a Macron (15%). Le Pen è andata all’attacco frontale: «Oggi finisce l’agonia di un governo fantasma, ma è un sistema intero che crolla», ha detto accusando i dirigenti «di destra e di sinistra» per il crac politico ed economico. Nessun’aspettativa che Macron scelga addirittura di dimettersi («la scelta compete solo a lui»), ma su che fare da domani Le Pen ha le idee chiarissime: per il capo dell’Eliseo, ha affondato la leader della destra, la dissoluzione dell’Assemblea Nazionale e l’indizione di elezioni anticipate «non è un’opzione, ma un obbligo».