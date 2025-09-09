LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Salvini prenota il Veneto. Fratelli d’Italia (Bignami) concede. Scambio col Friuli? (Ciriani-Stefani?) Terzo mandato, le preoccupazioni degli assessori fine corsa.

Decide Roma e la Consulta. Nell’ordine: candidature alle regionali e il famigerato Terzo Mandato. E’ atteso un vertice nazionale per domani o dopodomani ma non è stato ancora confermato. Nel mentre il dibattito si è arroventato riguardo le candidature a presidente soprattutto in Veneto e che riguardano direttamente il Friuli per via delle bilanciature nell’alleanza e delle esigenze della premier Meloni. Zaia lancia Alberto Stefani (Lega) come suo erede in Veneto. Un’accelerazione decisiva che ha sollecitato il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami che in TV a Sky ha dichiarato: «Il nome è sicuramente importante, più che apprezzabile. Crediamo e abbiamo la fortuna di avere diverse personalità di grande solidità e capacità amministrativa». Un’apertura interessante ma che determina un nuovo fronte di scontro: I Benito Remix fanno presente a Zaia il sacrifico del loro De Carlo in Veneto. Nessuna regione del Nord a Meloni? (se la Lega comanda con Fontana in Lombardia, Zaia in Veneto e Fedriga in Friuli, Forza Italia con Cirio governa il Piemonte, a noi niente?). Ritorna in gioco il Friuli con l’incognita terzo mandato a Fedriga (Lega) condizionato dal pronunciamento della Consulta (fine ottobre). I giudici dovranno decidere rispetto alla decisione del consiglio dei ministri (Meloni) di impugnare la legge approvata dal Consiglio Provinciale di Trento sulla proroga di Fugatti. L’eventuale passaggio positivo, potrebbe riaprire le porte alla candidatura di un meloniano e quindi di Fratelli d’Italia in Friuli dopo quella della Lega in Veneto. Ma il pronunciamento della Consulta allarga la sfera di influenza anche agli assessori regionali Fvg. A rischio rinomina, per via del numero di mandati potrebbero essere: Riccardi, Zilli, Bini, Callari, Roberti, Zannier, Rosolen e Scoccimarro.