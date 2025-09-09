IllyTraIBirilli Exxxx…Polzive!!! Settembre è tempo di tornare. Chi ragiona sul futuro economico e industriale di Trieste? Solo di Trieste? Il navigato ex presidente Carbone commenta: “Qui gatta ci cova”.

Preistoria, ma in una regione nelle cui città si passa da un asilo (Roiano) a una leggera modifica di una piazza (Udine) anche una sola locandina con il volto dell’ex presidente Illy appesa nei locali pubblici del capoluogo regionale fa notizia. Anno 2008, Preistoria. Il friulano Tondo sconfigge l’uscente presidente di regione Riccardo Illy. Oggi a Trieste sono apparse le locandine con tanto di programma: Un gruppo di imprenditori locali (Decli) invita Illy a riflettere sul futuro economico di Trieste. Appuntamento il 27 settembre all’Antico caffè San Marco alle ore 10,30. All’attentissimo e acutissimo ex vice presidente Gianfranco Carbone il calendario della locandina non è sfuggito e ha subito commentato: “Arieccolo!, gatta ci cova…” O, come dicono a Trieste “Gatta Kovacich”?