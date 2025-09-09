SindacatoImpegnato Exxxx…Polzive!!! Esordio da incorniciare per la prima trattativa fra RSU e l’azienda sanitaria di Poggiana: Ottenute risorse pari a 573mila euro. Stefano Bressan (UilFpl) eletto presidente della RSU più numerosa della sanità giuliano-isontina; vice L. Petruz (Nursind) e R.Dazzara. Premiata con 400mila euro l’area isontina.

Nel dettaglio, le misure delle proposte avanzate da UilFpl, Nursind e CislFp recepite dall’Azienda sanitaria del DG Poggiana sono le seguenti: una quota complessiva di 573.000 euro è stata ripartita sulla base di una valutazione oggettiva delle aree geografiche con maggiori criticità, più gravi problemi di attrattività e condizioni di disagio. Da questa analisi è emerso con chiarezza che l’area isontina si trova oggi nella situazione più difficile. Per questo motivo, circa il 70% delle risorse, pari a circa 400.000 euro, verrà destinato a questo territorio, mentre il restante 30% è stato riservato all’area giuliana. I 400.000 euro per l’Isontino saranno ripartiti tra tutti i dipendenti attraverso un sistema di coefficienti che attribuisce:

• coefficiente 1 alle aree maggiormente critiche (Medicine, Chirurgie, Pronto Soccorso, Anestesia, Sale operatorie, i due CSM, RSA, Terapie Intensive);

• coefficiente 0,5 a tutte le altre strutture dell’Isontino non incluse in questo elenco. Pur non trattandosi di risorse ingenti, si tratta di un primo segnale concreto di attenzione a favore di chi ogni giorno lavora in condizioni di maggiore difficoltà.

Per la prima volta dopo tre anni, all’incontro bilaterale con la direzione ha partecipato anche la nuova RSU insediata lo scorso 8 settembre che ha eletto come Presidente Stefano Bressan e come Vicepresidenti Luca Petruz e Romina Dazzara. Una presenza importante che restituisce piena rappresentanza e voce ai lavoratori nelle sedi di confronto aziendale. Tutte queste misure passeranno ora alla discussione e verranno verosimilmente sottoscritte nel prossimo incontro previsto per martedì 16 settembre. Un ulteriore stanziamento di circa 290.000 euro sarà destinato a tutti gli amministrativi e tecnici di ASUGI, che riceveranno la quota in maniera uniforme.

Welfare aziendale. È stata inoltre approvata la proposta aziendale sul welfare integrativo, che prevede l’assegnazione

di buoni acquisto da 150 euro ciascuno, finanziati con una quota di 301.328 euro. Potranno beneficiarne:

«Il personale a tempo indeterminato (dopo superamento del periodo di prova); il personale a tempo determinato con almeno 6 mesi di contratto nel 2025.

Nello stesso incontro è stato inoltre approvato il nuovo regolamento sull’orario di lavoro:

Anche in questo caso sono state accolte le modifiche da noi richieste. Questo rappresenta un passaggio fondamentale verso l’uniformità del trattamento di tutti i lavoratori ASUGI, che finalmente avranno un unico regolamento chiaro e valido per l’intera azienda». All’incontro erano presenti Stefano Bressan, Segretario Generale UilFpl Fvg; Luca Petruz, Segretario Generale di NursindFpl Fvg e Nicola Cannarsa, Segretario Generale CislFp Fvg.