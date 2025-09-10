Sondaggi&Vantaggi Exxx…Polzive!!! Analisi SWG per “La7”. La crisi francese non frena Fratelli d’Italia, vola oltre il 30%. Il mare largo impantana PD, Verdi-Sinistra e 5Stelle. Forza Italia (nasce “Il manifesto della libertà”) morde la Lega: Zaia in Veneto tira la volata a Stefani.

Sondaggio settembrino di SWG per “La7”. Il Governo, malgrado la crisi francese, gode di ottima fiducia. Lo dimostra il corrispettivo di Fratelli d’Italia: sopra il 30%. Nell’incertezza sulla politica estera e sulle regionali il PD si mantiene stabile al 22% e perde mezzo punto. 5Stelle tentano la carta del reddito di cittadinanza (proposto dal candidato Fico nelle regionali in Campania) per risalire ma restano congelati al 13%. Poi ci si mette anche De Luca che tratta Fico come un ragazzino: “Maleducato e banale”. Lega vivace. Salvini spara bordate contro Macron, salva il partito e riesce ad evitare il crollo. Le trattative per le regionali (Veneto, Lombardia, Friuli…) appassionano gli elettori. La proposta della Pace fiscale è fra gli obiettivi del leader. Oggi galleggia, a livello nazionale, su un preoccupante 8,6%, leggermente in salita. Appena dietro spuntano gli azzurri di Forza Italia all’8,2%. Premiati gli sforzi di Tajani sul governo per la tregua in Ucraina e le misure che interessano l’elettorato: taglio delle tasse. Detassazione delle tredicesime, taglio dell’Irpef per il ceto medio dal 35 al 33 per cento, con l’allargamento dello scaglione da 50 a 60mila euro. Lo stop alle auto euro5 slitta al 2026.

Uno sguardo alle prossime mosse del partito azzurro. Come il “manifesto della libertà” che, in pieno revival berlusconiano, lancerà il partito alla festa ufficiale di fine settembre. Opuscolo liberale e liberista nuovo di zecca che accompagnerà la “fase 2” in vista del Congresso nazionale a inizio 2027. Verdi-Sinistra movimento dichiaratamente ProPal resta congelato all’8,7%.