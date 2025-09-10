UdineFarWestExxx…Polzive!!! Città nel caos per lo sciopero dei vigili proclamato il 21. Per salvare la Maratonina scende in campo il prefetto. Convocato un tavolo di mediazione con sindacati per venerdì 12 settembre.

Il Prefetto ha inviato la comunicazione l’altro ieri. L’invito è rivolto al sindaco e alla segreteria territoriale del SA.po.L. Fvg per il giorno 12 settembre alle ore 10. E’ un tentativo di mediazione per evitare lo sciopero del 21 settembre giorno della Maratonina. Va da sé che la trattativa tra il Comune di Udine e il sindacato autonomo di polizia locale del Fvg(S.a.po.l.) che, solo qualche

giorno fa, sembrava dover ripartire, appare nuovamente in un una fase di stallo. Tutto si è bloccato perché, secondo il Sapol, le condizioni in cui si è svolta erano «a dir poco offensive». E così lo sciopero proclamato per il 21 settembre, giorno in cui si svolgerà la Maratonina, uno degli eventi più attesi di questo periodo, resta confermato. Gli organizzatori e il comune sperano che il tentativo di mediazione del Prefetto porti a risultati positivi. Le ragioni della protesta vanno ricondotte alle «condizioni di disagio operativo, organizzativo e psicofisico». Secondo il Sapol: «C’è carenza di giubbotti antiproiettile, caschi protettivi insufficienti e mancano le protezioni anti lama e antitaglio (giubbotti e guanti). Si suggerisce di «rafforzare l’organico e riconoscere indennità per i servizi aggiuntivi».