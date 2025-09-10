RiccardiSuiBaluardi Exxx…Polzive!!! Settembre è tempo di valutare. Soddisfazione tra le RSU-ASUGI e il personale sanitario per i risultati ottenuti nell’incontro di ieri con la Direzione. Smentite le voci di un disinteresse dell’assessore per il personale.

Come riportato ieri qui su “Leopost”, il tavolo congiunto fra le nuove RSU di Asugi e il Direttore dell’azienda sanitaria Poggiana ha avuto un esito molto soddisfacente. Parti sociali e personale sanitario hanno riconosciuto che si tratta di un primo segnale concreto di attenzione a favore di chi ogni giorno lavora in condizioni di maggiore difficoltà. Dall’elenco delle richieste che le RSU hanno rivolto alla direzione si comprende che è stata smentita la narrazione (proveniente dal PD) per cui l’assessore alla sanità non guardava con attenzione al personale. L’accordo con le RSU smentisce le ricostruzioni dei DEM sul personale e sulle ipotesi di privatizzazione del servizio pubblico cui Riccardi viene accusato. Occorre dire che le misure volute dall’assessore, in accordo con Fedriga, due solitari, stanno dando i risultati attesi. Un ulteriore stanziamento di circa 290.000 euro sarà dedicato a tutti gli amministrativi e tecnici di ASUGI, che riceveranno la quota in maniera uniforme, compresi i punti critici dell’emergenza-urgenza.