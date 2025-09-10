OvoviaCheFollia Exxx…Polzive!!! Il Tar accoglie i ricorsi presentati dai residenti. Annullata una valutazione ambientale e una delibera comunale sulla VAS. Balla la giunta Dipiazza. Massolino: “Una vittoria della città”. Nessun rilevante interesse pubblico.

Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto, in parte, i cinque ricorsi presentati dai residenti a rischio esproprio e dal cartello ambientalista nazionale Lipu-Wwf-Legambiente contro la cabinovia di Trieste. Riccardo Laterza (Adesso Trieste): “Tra i punti accolti dal collegio decisionale del tribunale amministrativo c’è l’annullamento dell’atto regionale di Vinca (Valutazione d’incidenza ambientale), relativa al tratto di impianto sul bosco Bovedo, e l’annullamento della delibera comunale di Vas (Valutazione ambientale strategica)”. Massolino (Patto per l’Autonomia): “Ci sono voluti anni di lotte, mobilitazioni, opposizione serrata in Consiglio Comunale, e anche tanti soldi (quelli donati da chi ha sostenuto il Comitato No Ovovia nella battaglia legale e quelli, sempre nostri, che il Comune ha buttato via nel tentativo di difendere l’indifendibile in tribunale) per sancire ciò che già si sapeva, ma che qualcuno faceva finta di non capire: Disboscare un’area naturale protetta a livello comunitario per ottenere (forse) la misera riduzione dell’1,3% (uno virgola tre per cento) di emissioni di CO2 prodotte dai veicoli nel Comune di Trieste non configura un “motivo imperativo di rilevante interesse pubblico. Ora lo dice anche il TAR, che nelle cinque sentenze pubblicate oggi ha annullato le procedure di valutazione ambientale alla base del castello di carte dell’ovovia. Avremo tempo e modo di festeggiare per bene, di analizzare, di capire i prossimi passi. Ma intanto una vittoria della città, la forza di una comunità che lotta unita per un obiettivo comune. Immensa gioia e soddisfazione, dopo anni di lavoro”.