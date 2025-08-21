Come si informano gli italiani? Fra i social svettano Instagram, TikTok e Facebook.

La televisione rimane la principale fonte di informazione per gli italiani, ma cresce il digitale. E’ quanto emerge dall’osservatorio “Opinio leader 4 future” il progetto sull’informazione consapevole nato dalla collaborazione tra Gruppo Credem e Almed (alta scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’università Cattolica del Sacro Cuore), che ha condotto una ricerca per analizzare le abitudini informative degli italiani, in collaborazione con l’istituto di ricerca Bilendi.

In particolare, l’indagine ha mappato gli strumenti maggiormente utilizzati per accedere ai contenuti informativi: la televisione generalista/tradizionale è ancora infatti la principale fonte per il 62% del campione, affiancata però dalla ricerca online.

Infatti ben il 60% degli intervistati, partendo da un tema di interesse, naviga online alla ricerca di informazioni senza affidarsi a una fonte specifica. Anche le app di messaggistica rappresentano un mezzo di diffusione informativo in crescita, utilizzato dal 10% degli intervistati

Nello specifico, la televisione tradizionale il mezzo di informazione maggiormente preferito dagli over 65 (78% Vs il 65% della fascia 45-65 anni e del 47% della fascia 18-44), mentre la ricerca online è pressoché ugualmente citata sia dalla fascia 18-44 (61%) sia fascia 45-65 anni (62%), cala invece per la fascia over 65 (54%). I quotidiani (online e cartacei) sono citati dal 35% del campione, percentuale che sale al 53% negli over 65 anni. L’utilizzo dei social network è sempre più rilevante, indicato dal 39% del totale del campione e dal 57% degli under 45 anni. Più in dettaglio, in tale fascia d’età sale l’utilizzo di Instagram rispetto al totale campione (dal 13% al 25%) e TikTok (dal 5% al 11%), rimane invece stabile l’utilizzo di Facebook.