Chiocci verso l’addio al TG1. L’AD potrebbe puntare sul friulano Tommaso Cerno in quota Benito Remix.

Fonte “La Presse”.

Il Tg1 è in crisi d’ascolti al punto da subire ieri l’altro il clamoroso sorpasso del Tg5. Il crollo viene imputato dai vertici Rai sulla testa di chi confeziona un notiziario senza appeal (Chiocci che sarebbe in partenza verso la premier Meloni). Questo tambureggiamento ha scatenato il toto-direttore. Al momento concentrato su una quaterna di nomi: due esterni e due interni, questi ultimi più accreditati dei primi, anche per evitare di turbare i precari equilibri di un’azienda già ostaggio di ricatti e liti fra alleati. Con un’unica certezza: il Tg1 resterà appannaggio di FdI. Gli esterni in campo sono Mario Sechi, l’ex direttore dell’agenzia Agi chiamato nel 2023 a guidare la comunicazione della premier e dopo qualche mese dirottato alla direzione di Libero, uno dei quotidiani della galassia Angelucci, deputato leghista ormai attratto nell’orbita meloniana. L’outsider è invece Tommaso Cerno, ex direttore dell’Espresso e senatore Pd, folgorato sulla via del sovranismo militante sino a scalare la vetta del Tempo e ora pure i palinsesti Rai. Per le agenzie stampa è lui il prediletto dell’ad: il Tg1 gli era stato promesso due anni fa, quando fu costretto a cedere la guida del Tg2 al forzista Antonio Preziosi. Poi però la premier scelse Chiocci e lui dovette fare un passo indietro. Adesso potrebbe arrivare la rivincita di Cerno.