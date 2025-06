Si chiama Maurizio Ceschin, medico chirurgo finito in manette per essersi fatto consegnare 2.500 euri da una paziente. Si trova agli arresti domiciliari. L’azienda sanitaria giuliano isontina lo ha sospeso dalle mansioni. Il medico che lavora all’ospedale Maggiore di Trieste è indagato per truffa aggravata, peculato e concussione.