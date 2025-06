NegroniSuiPistoni Exxx…Polzive!!! Tornate a casa vostra!! A Pordenone il drink diventa un pretesto per affermare il regime teocratico degli Ayatollah in Occidente: “Il Negroni è un cocktail razzista”. Tornate a casa vostra. Rassegnatevi, a noi piacciono i “I Negrita” e le porcelle. Non ce la farete.

Quello che è accaduto al bar Primavera di Pordenone lo descrive in rete Pinù Chiari della zona.

«ll Negroni? È un cocktail razzista. Uno scherzo? Macchè. La contestazione ha avuto luogo al bar Primavera di Pordenone, in viale Aquileia, dove il celebre aperitivo alcolico dal tipico colore rosso chiaro, a base di vermut rosso, bitter Campari e gin è stato oggetto di convinte critiche da parte di un gruppo di ragazzi stranieri, che hanno giudicato il nome del cocktail offensivo e razzista. Una critica che ha scaldato gli animi, complice anche l’alcol, con la situazione che è presto degenerata quando ad intervenire nella discussione sono stati altri ragazzi, di parere opposto: sarebbero volate parole grosse. Il personale del locale e due ragazze presenti sono intervenute per calmare gli animi, riuscendo a riportare tutti a toni meno accesi. La normalità è arrivata poi grazie alla barista Graziella Piccolo, che ha anche fornito qualche indicazione più precisa sul nome e la composizione del cocktail». L’Italia non è un paese per ayatollah. Tornate a casa vostra.