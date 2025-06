ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Il ritorno degli azzurri scuote l’Alleanza. Dove vai se un forzista non ce l’hai? Giovedì 19 al Là di Morèt di Udine convocato un incontro con gli amministratori locali: Candidature alle regionali Veneto e Friuli, sì al Terzo mandato e caso Lignano.

Oltre alla “taratura” per le regionali, gli azzurri non potranno certo sorvolare sul “caso Lignano” che verrà discusso giovedì. Il gruppo regionale di Forza Italia, composto dai consiglieri Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, promuove un incontro con gli amministratori locali il prossimo giovedì 19 giugno alle ore 19, all’hotel Là di Moret a Udine. L’appuntamento, secondo i consiglieri azzurri, rappresenta «un’importante occasione di confronto diretto con sindaci, assessori e consiglieri comunali, finalizzata a raccogliere istanze, proposte e priorità provenienti dal territorio. In un momento in cui la collaborazione tra livelli istituzionali è fondamentale per rispondere in modo efficace alle esigenze delle comunità locali, Forza Italia intende rafforzare il proprio ruolo di ponte tra le autonomie locali e il Consiglio regionale. L’appuntamento sarà altresì l’occasione per fare il punto della legislatura in Regione, a pochi mesi dal giro di boa, e per riesaminare i risultati raggiungi e i nuovi traguardi da tagliare». Sarà inevitabile un ragionamento sul “Terzo Mandato” dopo le timide aperture di Tajani sulla misura a favore di Fedriga. Del resto un alto esponente forzista ha precisato a Leopost a un convegno della Lega: “Per noi contano le persone. E vincere le elezioni. Il modello vincente è stato quello di Basso a Pordenone, uniti sul miglior candidato sindaco. Prima pensiamo a vincere, poi alle “pesature” e alle ripartizioni dei candidati”. Un segnale decisivo e chiaro verso l’ipotesi Fedriga. «Il nostro obiettivo – dichiarano Cabibbo, Novelli e Lobianco – è dare voce al territorio, trasformando idee e richieste concrete degli amministratori in atti amministrativi e provvedimenti legislativi da presentare e sostenere in Consiglio regionale. Siamo convinti che la buona politica nasca dall’ascolto e dalla capacità di tradurre i bisogni reali in risposte fattuali e operative. Confermiamo il nostro impegno a rafforzare sempre di più il dialogo con le realtà locali, riconoscendone il ruolo chiave nella programmazione e nella realizzazione delle politiche pubbliche a beneficio dei cittadini del Friuli Venezia Giulia». Il ritorno alla grandissima dei Berluscones. Forza Italia decisiva e insostituibile all’interno dell’alleanza.