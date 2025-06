TerzoMandatoRiverniciato Exxx…Polzive!!! Sulla proroga che fa perdere il sonno al treccartaro la decisione è nelle mani di Meloni, Tajani e Salvini. La Lega dà le carte in Veneto e Friuli.

A Udine domani al Là di Morèt si riunisce Forza Italia e a Roma è atteso per venerdì un vertice tra i leader Meloni, Tajani e Salvini. Saranno i segretari dei rispettivi partiti a sciogliere il nodo sul terzo mandato. Va detto che Fratelli d’Italia ha già dato la sua disponibilità alla proroga anche se i vertici non disdegnerebbero di “occupare” la Lombardia. Cedere il Veneto alla Lega e puntare su Milano. Oggi si discute solo su un emendamento al disegno di legge depositato al Senato relativo al numero dei consiglieri e assessori regionali. Forza Italia sul testo alza il prezzo opponendosi e tenterà di far pesare il voto favorevole compensato con una misura di proroga anche per i sindaci, togliendo loro il limite dei tre mandati. In attesa che la partita venga risolta dai tre leader, in Veneto la tensione è alle stelle al solo pensiero che Salvini possa dire di no a Zaia. Sarebbe la sua condanna. E il leader leghista potrebbe rinunciare a un suo candidato anche in Friuli? Perdere due regioni in un colpo solo? La regione, Fedriga o non Fedriga è in quota Lega (esiti ultime regionali) il partito di maggioranza dell’Alleanza cui Dreosto lo ribadisce ad ogni occasione. Il Veneto è San Marco, simbolo della rivoluzione leghista e, a cascata, il Friuli roccaforte leghista coi due castelli di Udine e Spilimbergo. Tuttavia in Veneto si ipotizza, per calmare le acque, un rinvio delle elezioni regionali alla prossima primavera, fra circa un anno. Nel frattempo le decisioni sono sul tavolo dei tre segretari.