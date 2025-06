VinoSalatino Exxx…Polzive!!! In attesa della mozione di “FedrigaTerzo”, Lollobrigida rafforza l’Alleanza FVG: Pioggia di milioni per promuovere il vino friulano attraverso “Organizzazione Comune del Mercato vino”. Contributi fino a 750mila euri.

Si chiama “Organizzazione Comune del Mercato” (OCM) vino ed è la regolamentazione unica dell’Unione Europea che disciplina il comparto vitivinicolo, in particolare rispetto alle norme di produzione ed i contributi a fondo perduto assegnati alle aziende. In tal senso la giunta “mutilata” (senza deleghe) del “FedrigaTerzo” ha deliberato, il 12 giugno, di attivare sul territorio regionale, per la campagna 2025/2026, la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM Vino”. Sono ammessi a finanziamento sia progetti regionali che progetti multiregionali.

In questi termini: I progetti che saranno presentati nei termini descritti nella delibera della giunta sono finanziabili con la quota regionale pari a euro 2.430.340,00 risultante dalla differenza tra la quota di euro 2.956.707,00 assegnata al Friuli Venezia Giulia per la misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi” dal Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo e gli importi da riservare per liquidare la quota del 20% relativa al saldo dei progetti finanziati nelle precedenti campagne 2022/2023 e 2023/2024. Inoltre sono stati stabiliti i limiti di contributi massimi che sono i seguenti:

per i progetti regionali:

– progetto con un solo partecipante: euro 350.000,00;

– progetto con 2 -10 partecipanti: euro 500.000,00;

– progetto con 11 – 30 partecipanti: euro 700.000,00;

– progetto con più di 30 partecipanti: euro 750.000,00;

per i progetti multiregionali con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia:

– progetto con due partecipanti: euro 350.000,00;

– progetto con più di due partecipanti: euro 500.000,00.

La percentuale massima di contribuzione è pari al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.