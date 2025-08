Com’eravamo. E come si celebrava l’unica festa degli omini in Friuli? Non solo Monteprato (stasera). Niente sessismo è solo pura goliardia! Una volta a Mereto di Capitolo il membro maschile, simbolo di virilità agricola, veniva modellato come un innocuo e gigantesco cannone. Ed esposto in piazza al canto di: “Mettete dei fiori (libera interpretazione) nei nostri cannoni. Perché non vogliamo mai nel cielo molecole malate ma note musicali (…) per una ballata di pace…”.