PalmanovaSottoLeSuola Exxx…Polzive!!! Il consiglio comunale di Latisana conferma la “punizione politica” dell’assessore Riccardi contro la città stellata: Priorità a “esigenze territoriali” rispetto al numero dei parti superiore a quelli di Latisana.

Emerge ad ogni incontro pubblico la sentenza “politica” dell’assessore Riccardi contro Palmanova e la chiusura del punto nascita. Giovedì scorso, in occasione del consiglio comunale di Latisana il sindaco Lanfranco Sette ha illustrato ai consiglieri lo stato dell’arte rispetto all’ospedale e il suo punto nascita. Il primo cittadino ha confermato che: «Da parte della Regione si è provveduto ad avviare la richiesta di deroga per il mantenimento del punto nascita al ministero, una procedura attivata da parte dell’azienda sanitaria dopo aver verificato che sussistono i requisiti di sicurezza per tenerlo aperto. Esiste infatti una commissione di valutazione che ha provveduto alla verifica sul reparto latisanese – ha riferito il sindaco Sette – che ha ottenuto un esito eccellente». Se il ministero concederà la deroga è previsto un programma biennale che prevede monitoraggi ogni 6 mesi. Nella pratica l’assessore si è fatto portavoce delle istanze del comune di Latisana per derogare alle misure sul numero delle nascite/anno (sotto la soglia dei 500) e consentire la sua attività pur in presenza di numeri inferiori rispetto a quelli di Palmanova (ne contava oltre 800). La deroga a Latisana da parte dell’assessore Riccardi viene chiesta per “esigenze territoriali” e non già per numeri di parti all’anno. Da ricordare che il dibattito sulla chiusura del punto nascita di Palmanova fu rovente e raggiunse il suo apice nel 2019 con la grande manifestazione all’auditorium. Vi parteciparono Riccardi, Zamaro, Fedriga e tutto il centrodestra della bassa friulana per difendere una scelta ideologica e punire “politicamente” Palmanova e spiegare che, tecnicamente, vale a dire pur in presenza di crismi di sicurezza e numero di parti all’anno (erano 840) la giunta avrebbe deciso di chiudere il punto nascita. E così fu. Si optò per Latisana (influenza Lega) e punire Palmanova (Centrosinistra). Pochi anni dopo, la scelta si rivelò un fallimento. I rimbalzi restituivano l’amarezza dei palmarini e il loro disappunto per la scelta dell’assessore. 5 anni dopo spuntavano le vere ragioni della chiusura del punto nascita: «A margine della seduta odierna del Consiglio delle autonomie locali (dicembre 2024) l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi confermava l’impegno della Regione nel far riconoscere le ragioni dell’ospedale di Latisana, che riveste un ruolo importante nel rispondere a specifiche esigenze territoriali, confermando che verrà chiesta al Governo la deroga per il punto nascita di Latisana». Quindi per Riccardi e l’esponente della Lega è sufficente “Rispondere a specifiche esigenze del territorio…”. E non al numero di parti all’anno. Ma ci sono altre novità che riguardano Latisana. Se a Palmanova i pazienti sono accatastati come pacchi postali nelle corsie del pronto soccorso a Latisana – spiega Sette – «Si procede con la costruzione della casa di comunità che testimonia che la struttura ha un futuro certo che era stato già finanziato». Ulteriore esempio di discriminazione politica fra i due comuni. Qual’è la colpa di Palmanova? Si può speculare sui servizi sanitari per fini politici?