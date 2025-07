UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Casa dell’Immacolata struttura per minori non accompagnati o palestra per violenti? Nuova aggressione a un operatore notturno colpito da una sedia. Accompagnato al Pronto Soccorso.

Ancorché la parlamentare Ilaria Cucchi si scandalizzi perché i rappresentanti delle forze dell’ordine di Udine (vedi Lignano) si informino sulle novità in tema di sicurezza presentate alla convention di Fratelli d’Italia dal ministro della Giustizia Nordio, in città l’emergenza è costante. Un nuovo fatto di cronaca, gravissimo, è quello registrato stanotte alla “Casa dell’Immacolata” di via Chisimaio dove sono ospitati minori non accompagnati che, vista la negligenza di chi gestisce la struttura, dispongono dei locali come fosse un hotel. Si entra e si esce a piacere come documentato in una delle ultime puntate della trasmissione TV “Fuori dal Coro”. Stanotte un operatore della struttura è stato aggredito verbalmente da un minore ed è stato colpito da una sedia. Inoltre è stato spintonato e, preso per un braccio, fatto cadere. La caduta gli ha procurato un trauma al gomito destro. E’ stato portato al pronto soccorso di Udine. “Casa dell’Immacolata” per minori stranieri non accompagnati? o palestra di violenza?