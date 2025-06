MigrantesAccoglientes Exxx…Polive!!! Cosa insegnano a Udine? Il politicamente corretto nell’Istituto Comprensivo della Manzoni: Strumentalizzare il fenomeno del terzomondismo e inculcarlo agli allievi. Via Grazzano coperta di volantini: “L’Angoscia dei migranti soli e la paura di non farcela”. Aperta la mostra “Qui Altrove” al museo etnografico.

E’ in corso da ieri al Museo Etnografico (Palazzo Giacomelli) di via Grazzano a Udine la rassegna sul terzondismo e i migrantes : “Qui/Altrove Migrazioni di oggi in Friuli”. Fino al 28 settembre. La mostra si trova vicinissima all’Istituto Comprensivo e da oggi la via è stata tapezzata da volantini con tanto di timbro della scuola in cui si diffondeva il “politicamente corretto” della rassegna. C’è da rabbrividire al solo pensiero di come questi “maestri” politicizzino una manifestazione a sfondo sociale-economico esibendo una loro chiara posizione politica da infarcire durante le lezioni ai poveri e indifesi allievi. Dipendenti del pubblico impiego (scuola) che si trasformano in attivisti del terzomondismo nei cui volantini “timbrati” dai maestri si legge: “Quando penso alla parola migrazione, immagino…: “La paura di non farcela…”. Oppure: Migrare per me significa: “Fiducia nel futuro ma anche nostalgia per ciò che si è lasciato”. Come si vede sono messaggi struggenti “scientificamente” costruiti per impietosire gli allievi. La presenza dei volantini ha indignato tutti i cittadini di via Grazzano. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Vidoni i distributori di volantini mettono in evidenza la spocchia della categoria che si autocelebra nell’esibizione di un potere esibito nelle scuole che pretende di impartire lezioni di politicamente corretto.