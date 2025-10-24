CinCinCisint Exxx…Polzive!!! La Lega fa saltare le tende ai friulani. Tutti attendevano Anna candidata sindaco di Udine per liberare la città dai beduini. Niet dei vertici: opzione Trieste. I BenitoRemix frenano sull’europarlamentare e sul terzo mandato a Fedriga

La notizia è diffusa da l’informatissimo “Piccolo” che la colloca in un angolino seminascosto alla voce “Sussurri” ma possiede tutti i crismi della veridicità. Si tratta del gioco degli incastri in riva al centrodestra e, a ridosso da scadenze elettorali importanti, di cui abbiamo dato conto su queste pagine fino alla noia intesa come gioia (cit). Si legge che c’è lo stop di Fratelli d’Italia alla candidatura Fedriga a presidente della regione. In cambio (“sussurri: come

ministro al lavoro?) e candidato presidente della Regione espresso da Fdi. La Lega a quel punto

potrebbe rivendicare un Comune “big”, Trieste ad esempio, dove il Carroccio potrebbe giocarsi la carta Anna Cisint. L’europarlamentare ammette di «aver

sentito parlare» di una sua «candidatura a Trieste», di cui ovviamente non sa nulla, chiarendo però di «essere “corteggiata” soprattutto dai cittadini». Al momento è «fantapolitica», taglia corto, sottolineando che «per un territorio avere un sindaco del posto». Chiarissimo. Per l’ex sindaca rivestire la divisa da primo cittadino non è un problema. Sa amministrare, E’ P.O. a Grado e la passione per l’amministrazione pubblica è ancora forte. In questo caso si legge delusione da parte della frangia udinese della Lega che sperava fino all’ultimo di poter candidare Cisint a Udine per risollevare la città dopo le macerie di De Toni. Certo che tutto si rimette in gioco ora con Fedriga di nuovo in corsa per il terzo mandato.