LegaElettroSega Exxx…Polzive!!! La Lega fa saltare le urne alla Coalizione in Veneto. Aperta coi mortaretti la campagna. Zaia: “mi candido capolista”. e Festa finita. Con me davanti Udine cambia registro. Friuli colonia di Venessia

E’ un tira e molla che tiene inchiodata da mesi l’intera coalizione del Nord. Friuli compreso. Spiega Zaia: “Posso capire tutto ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto (Stefani), ho solo una soluzione per diventare un problema: mi candido capolista in ogni provincia”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, aprendo la campagna elettorale per Alberto. Si sblocca, almeno in Veneto, il problema candidatura della Lega e si finisce sulla Lega. come era nei pronostici.Bocce ferme? neanche per idea. Resta il piccino Friuli. conteso da Fratelli d’Italia cui la Meloni ha puntato gli occhi. Meloni vuole, esige una regione del Nord. quale? non certo il Veneto o la Lombadia. Le trattative sono in corso. Nel frattempo In Veneto si pedala e i veneti calano, senza tante scuse nientemeno che Zaia (caopolista? testa di lista? poco importa). Resta il fatto che, come è stata messa giù dal pupillo di Fedriga, il doge avrà carta bianca.