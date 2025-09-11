UdineSbronzaoUdineDegradao Exxx…Polzive! La città è in mano ai teppisti. Per coprire il FarWest cittadino si festeggia con Friuli Doc, il sagrone delle sbronze. Ma il popolo si è rotto i coglioni ed è annunciato per il 19 settembre un corteo sulla sicurezza. Aderisce il Comitato “Udine Sicura”. Centrodestra assente. Schiaffo a De Toni.

E’ stata annunciata poche ore fa la manifestazione promossa da un gruppo di cittadini: *Corteo sicurezza e libertà* in programma venerdì 19 settembre alle ore 21 partendo dalla Loggia del Lionello. Nel pieno della festa di Friuli Doc, Il cui mattatore della kermessse, Doro Gjat, seduce i friulani con questo testo: “Sono sbronzo marcio e mi faccio un petardo…”. Ma in città c’è poco da festeggiare perché gli organizzatori della mobilitazione si fanno interpreti “della richiesta di numerosi genitori preoccupati per i figli che frequentano il centro della città e alcune zone limitrofe – basti pensare ai numerosi studenti che con la riapertura delle scuole quotidianamente attraversano borgo stazione – il Comitato Udine Sicura ha aderito al corteo in programma venerdì 19 settembre, che partirà alle 21 dalla Loggia del Lionello in piazza Libertà, per giungere e terminare poi in piazza delle Foibe. Come nel luglio dell’anno scorso, con la camminata silenziosa dopo l’omicidio di Shimpei Tominaga, lo scopo è unicamente quello di sensibilizzare le istituzioni tutte a impegnarsi in azioni coordinate e risolutive che garantiscano la massima sicurezza dei cittadini e ristabiliscano la qualità del vivere civile per cui la città in passato era conosciuta e apprezzata”.