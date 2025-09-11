UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Clima avvelenato per il “Corteo per la sicurezza” del 19 settembre a Udine. Di Lenardo: “A chi devono fare la festa? I consiglieri comunali di centro destra prendano le distanze”. Vidoni (FdI): “Siamo al fianco del Comitato Udine Sicura e dei residenti e commercianti della città”.

Argomento sicurezza e clima rovente a Udine fra le opposizioni in consiglio dopo alcuni commenti apparsi in rete in calce all’annuncio del “Corteo Sicurezza è Libertà” in programma per venerdì 19 settembre in città. Del commento di un lettore: “Spedizione punitiva?” oppure “.. dobbiamo renderci conto di dove sono le m***e da curare…” ha preso le distanze il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Luca Vidoni. Che replica a tono alle polemiche sull’iniziativa sollevate dal terzomondista dottor Di Lenardo ( Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile a Udine Segreteria nazionale Possibile): “Il Comitato Udine Sicura ha aderito a un corteo pacifico organizzato da genitori udinesi preoccupati per la sicurezza dei propri figli. Lo spirito del Comitato è sempre pacifico e collaborativo e senza bandiere. Tutti noi ci preoccupiamo della sicurezza dei nostri cari, siamo veramente spaventati dal fatto che ci siano ragazzi che circolano in città armati di coltello…Lei si scandalizza per lo sfogo di un padre di famiglia esasperato da questa situazione…”.