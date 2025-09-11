FriuliFlopExxx…Polzive!!! L’inaugurazione del sagrone degli sbronzi non interessa a nessuno. Nemmeno al sindaco De Toni che volgarizza l’evento e si presenta sul palco con cravatta e cintura storte. Il maltempo salva gli organizzatori dalla figurazza mondiale: Vie e piazze vuote. In platea c’erano più politici che cittadini.

Il maltempo, una pioggerella leggera, ha salvato l’inaugurazione della manifestazione-simbolo di Udine: il Flop del Doc. Via mercatovecchio, via Manin, loggia del Lionello e piazza Libertà erano semivuote. Gli organizzatori potranno sempre dire che il fallimento di ieri è stato determinato dalle condizioni atmosferiche. In realtà, non avendo altro da proporre, il Friuli ripiega sul sagrone in cui è invitato un rapper carnico che inneggia alla sbronza: “Sono sbronzo marcio e mi faccio un pertardo”. La testimonianza che l’evento non meritasse grande interesse o cura è stata dimostrata dal sindaco De Toni che si è presentato sul palco con la cravatta legata al collo come fosse una corda e la cintura capovolta (vedi foto). Quale esempio di buon gusto, eleganza, interesse per la buona amministrazione può aver trasmesso De Toni ai presenti? Sarà la sciatteria il timbro della kermesse? o saranno le sbronze? Con questa esibizione, Udine può dire addio a quella che era la città più elegante del Nord (vedi leopost). Qui siamo nel segno del cattivo gusto. Con Zum pa pa Zum e Doro Gjat si è aperta anche questa debolissima edizione di Friuli Doc 2025. O meglio Friuli Flop.