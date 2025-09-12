CharlieKirkFvg Exxx…Polzive!!! Il caso dell’attivista trumpiano fatto fuori all’Università da estremisti raggiunge il Friuli. Carlo Mattiussi: “Invece di condannare l’accaduto, si scagliano contro il presidente USA”.

Per cosa era noto il politico conservatore americano Charlie Kirk ucciso durante il discorso all’Università di Utah Valley? Kirk è stato uno dei fondatori dell’organizzazione studentesca «Turning Point USA», orientata a promuovere i valori conservatori;
Kirk ha avviato il progetto «Professor Watchlist», mirato a identificare e rendere pubbliche informazioni sugli insegnanti che accusava di diffondere idee di sinistra nelle istituzioni educative. La vicenda ha raggiunto il Friuli e sostenitori delle politiche di Trump. In particolare l’imprenditore Carlo Mattiussi di Aquileia che prende spunto da un articolo pubblicato sul Messaggero Veneto di oggi per replicare alle posizioni antitrump. “Il Messaggero Veneto lascia uno spazio di approfondimento circa l’uccisione di Charlie Kirk ad una tale Valentine Lomellini che si lascia andare ad un pensiero che esplica, inconsciamente e paradossalmente, la sua stessa chiosa all’articolo. Si chiede, la lettrice quale sia il senso di lanciarsi in un’anatema contro una non meglio precisata sinistra radicale. Gentile scrittrice, quale sia il senso lo dice proprio lei: l’incapacità di assumersi responsabilità, la mancanza di volontà al confronto e la diffusa cultura dell’odio di cui quella parta politica, tanto in America quanto qui da noi, è portatrice malsana.
Il suo articolo intriso di livore è l’esempio più lampante. Invece di condannare l’accaduto sceglie di scagliarsi contro il presidente Trump e, cercando di ritagliarsi una giustificazione quanto mai artificiosa, mette i fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021, sullo stesso piano. È stato ucciso un ragazzo armato di microfono e parola. Inerme, seduto su di una sedia, alla ricerca di un confronto con chi gli si opponeva. Ma forse, essendo conservatore, Lei una giustificazione l’ha già trovata. Vergogna!”.
Charlie Kirk aveva 31 anni, autore di cinque libri.