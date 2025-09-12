UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Scintille da ferriera sul corteo contro la violenza. Cainero fa saltare le valvole agli organizzatori: “E’ una schifosa strumentalizzazione”. Dovrebbero chiamarla “Marcia su Udine”. Indignazione per il linguaggio dell’ideatore della manifestazione: “A chi vorrebbe fare la festa?. E’ una spedizione punitiva?”. La farsa: “Fanno opposizione a loro stessi”.

I commenti di uno degli organizzatori del corteo (Eddy Speranza)…”fare la festa…m***e da curare” hanno indignato il capogruppo del PD in consiglio comunale che, rispetto alla volgarità espressa in calce all’annuncio della manifestazione rileva: “La destra in comune sta organizzando un corteo in città , o forse per essere più aderenti al loro linguaggio la dovremmo definire “marcia su Udine”.

Stanno tentando di illudere la cittadinanza, ancora una volta, che si tratti di un’iniziativa civica e non schierata.

In quella occasione un cittadino straniero perfettamente inserito in società fu ucciso da un cittadino italiano. (Spiegatelo alla destra…).

Oggi lo fanno per reazione a un accoltellamento avvenuto in centro e contestano su tutta la linea la gestione dei minori stranieri non accompagnati. (Che nulla c’entrano con il crimine di piazza San Giacomo)

Due concetti non sono chiari, o non vogliono comprendere, i colleghi e le colleghe della destra:

