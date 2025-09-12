UdineTrafficaoUdineDegradao Exxx…Polzive!!! Revocato lo sciopero del personale di polizia locale. E dove sono i vigili? Automobilisti, ciclisti e pedoni soffocati nel traffico di via Gemona. Su 70 agenti non se ne vede uno! Tutti a FriuliFlop?

Secondo un comunicato del Sa.pol. dopo l’incontro di oggi in Prefettura fra il rappresentante del governo e parte dell’Organizzazione sindacale della Polizia locale di Udine è stata revocata la proclamata azione di sciopero. Sono state esaminate le motivazioni che avevano indotto le Organizzazioni Sindacali a interrompere il percorso del tavolo tecnico e proclamare l’azione di sciopero per il giorno 21 settembre 2025, i rappresentanti sindacali accogliendo l’invito del prefetto hanno ritenuto di riavviare il percorso del tavolo tecnico ma la procedura di raffreddamento rimane sospesa. Alla luce di quanto sopra, l’organizzzazione sindacale revoca la proclamata azione di sciopero del personale di polizia locale del comune di Udine per il 21 settembre 2025 della durata di 24 ore. Nel frattempo la città è soffocata dal disordine provocato dalla mancanza dei vigili. Immagini di via Gemona.