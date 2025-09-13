CratereSanità Exxx…Polzive!!! Nell’area giuliano isontina si apre un nuovo punto di crisi: Carenza di personale. Negli ospedali di Gorizia e Monfalcone manca circa un centinaio di sanitari fra infermieri e medici.

Se ieri, su queste pagine, si dava conto del positivo accordo raggiunto fra le proposte avanzate da UilFpl, Nursind e CislFp recepite dall’Azienda sanitaria del DG Poggiana con la mediazione di Riccardi, oggi invece, rispetto alla sanità dell’area giuliano isontina, si registra un altro fronte di crisi. Quello della carenza di organico la cui situazione, secondo le parti sociali è “grave” soprattutto negli ospedali di Gorizia e di Monfalcone. Gli organici sono insufficienti nei Pronto soccorso di Gorizia e Monfalcone“. Vi è poi da registrare, come rileva la UILFpl, che “ci troviamo di fronte a uno squilibrio evidente” rispetto all’area giuliana. «In quell’area gli infermieri sono all’incirca 1.600 e andrebbe utilizzato lo schema dei vasi comunicanti, vista la carenza nell’Isontino. Ma provate – insistono in UilFpl – a spostare a Gorizia o a Monfalcone un operatore triestino. L’istituto della mobilità non esiste». Riguardo l’organico dei medici, “la situazione è migliore ma solo leggermente. Ci sono circa 300 professionisti e ne mancano una quindicina”. Per Daniele Pittioni, direttore sanitario di Asugi, “La carenza d’organico riguarda ormai ogni settore, purtroppo”. In Asugi affermano: “La situazione non è quella illustrata dai sindacati”.