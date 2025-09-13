UdineInCorteo Exxx…Polzive!!! La manifestazione contro la violenza si trasforma in gazzarra politica. Minacce di “ex titini” contro gli organizzatori: “Non provateci”. Cosa pensano i “Flotillaboys”?

Per gli organizzatori del “Corteo contro la violenza” in programma a Udine venerdì 19 le minacce apparse in rete da parte di contestatori filo “Flotilla” sono gravssime. Un tale (Olbap… Oiiii… Ohiii…Ohiii… Oineg) che, dimostrando un coraggio esemplare, nasconde la propria identità si presenta: “Dico quello che penso, non rispetto i fascisti (dove li vedi???? ndr), razzisti, omofobi, xenofobi. Se non vi va, andate a fare in culo”. Segue il classico “Non Prrovateci”. Che è una minaccia gravissima che riguarda – scrivono gli organizzatori del corteo – tutti i cittadini e colpisce amcora più forte una sinistra che ha sempre ( a parole…) promosso la discesa in piazza cma valore civile e democratico”. Il corteo – prosegue la rfiflkessione- sarà un momento di partecipazione civile con molte famiglie e gente semplice, unita per la preoccupazione per la losro sicurezza”.