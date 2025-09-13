FriuliAccecatoFriuliArmato Exxx…Polzive!!! Dove vanno tutte queste persone con le pistole col colpo in canna? La Polizia arresta un uomo a Fiumicello con due pistole e cocaina.

Dopo il caso del “lupo grigio” arrestato a Trieste per presunto attentato al Papa, nel corso di una vasta operazione della Polizia è stato tratto in arresto un uomo per il possesso di due pistole e di alcune dosi di cocaina. Nella provincia di Udine sono state identificate 2449 persone, controllate 986 autovetture e 11 pubblici esercizi. Due le persone condotte in carcere, una in esecuzione di custodia cautelare per rapina, una per il reato di detenzione illecita di stupefacente. Deferite in stato di libertà altre 19 persone, 3 delle quali minorenni. Riguardo l’uomo arrestato a Fiumicello si tratta di un italiano di 61 anni, arrestato per possesso illegale di armi e detenzione di cocaina. L’operazione è scattata martedì scorso, quando gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo, hanno notato l’uomo che, alla loro vista, aveva cercato, invano, di dileguarsi a bordo della propria auto. Durante la successiva perquisizione, nel bagagliaio del veicolo, gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, carica con 8 proiettili. Nel Bed and Breakfast in cui alloggiava, i poliziotti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato una seconda pistola Beretta calibro 7.65, anche questa detenuta illegalmente, oltre a 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 7.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio (fonte: comando).