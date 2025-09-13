ForzaItaliaExxx…Polzive!!! Settembre è tempo di volare. Con i sondaggi a favore (SWG oltre 8%) gli azzurri preparano la cavalcata: Successo dell’appuntamento “Azzurra libertà” di San Benedetto. A breve il “manifesto della libertà” per lanciare la “fase 2” del partito.

All’interno dell’Alleanza c’è gran fermento, soprattutto riguardo il berlusconissimo tambureggiare di Forza Italia che dimostra con i recenti incontri e iniziative uno spirito frizzantino premiato dai sondaggi (Per Swg è sopra l’8%, vedi leopost). Uno di questi eventi, “Azzurra Libertà” è commentato da Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale FVG: «Rappresenta un appuntamento capace di coniugare politica, approfondimenti tematici e momenti di socialità, offrendo ai giovani una straordinaria occasione di confronto e crescita». Così, in una nota, Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta la presenza della delegazione del Friuli Venezia Giulia, composta da 25 ragazzi, guidati dal coordinatore regionale Giacomo Maniá e dalla portavoce nazionale, la triestina Lavinia Pieri, alla tradizionale manifestazione di fine estate del movimento giovanile di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto. Tra i relatori dell’evento, Sandra Savino, segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia e sottosegretario al ministero Economia e Finanze. Si è parlato delle prossime mosse degli azzurri, in particolare il progetto entusiasmante del «manifesto della libertà» che, in pieno revival berlusconiano, verrà lanciato dal partito alla festa ufficiale di fine settembre. Sarà un opuscolo liberale e liberista nuovo di zecca che accompagnerà la “fase 2” in vista del Congresso nazionale a inizio 2027. E lo stesso Cabibbo ha scelto di esserci in prima persona, “nonostante – continua – io sia, ormai, un ex giovane”, perché “è giusto dare l’esempio ai ragazzi e perché sono legato in prima persona a questo evento”. L’esponente forzista ha voluto sottolineare come la sua stessa esperienza affondi le radici nel settore giovanile del partito: “Ho sempre coltivato questa passione parallelamente al mio lavoro di avvocato e al percorso di crescita professionale, senza mai perdere di vista l’obiettivo di mettere le mie competenze e l’esperienza maturata sul campo al servizio della comunità”. Una seconda giovinezza per gli azzurri che si inserisce fra le schermaglie di Fratelli d’Italia e Lega sulle regionali FVG. Visti i tempi è naturale che Forza Italia voglia mantenere un ruolo decisivo nelle trattative.